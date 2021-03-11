تسلّمت المدرسة الابتدائية بـ"كرشاو" من معتمدية الصمار بولاية تطاوين، صباح اليوم الخميس، حافلة جديدة في شكل هبة من سفارة اليابان بتونس، لتمكين أكثر من مائتي تلميذ وتلميذة يقطنون في شعاع يفوق بالنسبة لعدد منهم الـ4 كيلومترات، مع غياب استدامة وسائل النقل الحضرية والريفية في المنطقة.وقد انتظم بالمناسبة، موكب احتفال حضره بالخصوص، سفير اليابان ووالي الجهة وممثل عن الجمعية التونسية لجودة التعليم وعدد من الاطارات المحلية والتربوية، قدم خلاله مدير المدرسة المعنيّة عرضا لنشاطات هذه المؤسسة التربوية وابداعات تلاميذها.وأفاد مدير المدرسة، محمد الهادي اللبودي، في تصريح لـ(وات)، بأن هذه الحافلة التي طال انتظارها، ستزيد من رغبة التلاميذ على الالتحاق بمقاعد الدراسة، وتساعد على تحسين ظروف نقلهم من مساكنهم البعيدة نسبيا عن المدرسة، فضلا عن انها ستوفر لهم فرص الرحلات المدرسية وستؤمن مبدئيا، 5 خطوط نقل مدرسي يوميا لفائدة أكثر من مائتي تلميذ وتلميذة.من جانيه، أكد المدير الجهوي للتربية، علي المسعدي، لـ(وات)، ان المندوبية ستتكفل بالمتطلبات اللوجستية لهذه الحافلة التي تتسع لـ30 راكبا، مشيرا الى أنه ويمكن ان تستفيد منها عدة مدارس اخرى.يذكر ان المدرسة الابتدائية بكرشاو والمحدثة سنة 1969، تضم 408 تلاميذ موزعين على 16 فصلا من التحضيري الى السادسة ابتدائي، ويُدرّس بها 22 مربيا.