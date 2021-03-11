التمديد في فترة التخفيض الموسمي الشتوي الى غاية 26 مارس 2021 (وزارة التجارة)

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تمديد فترة التخفيض الموسمي الشتوي بأسبوعين بداية من 12 مارس إلى غاية 26 مارس 2021، وذلك بطلب من المهنة.ودعت الوزارة، في بلاغ أصدرته الخميس، كافة التجار الى الالتزام بالتخفيضات المصرح بها، والتي يجب أن لا تقل عن نسبة 20 بالمائة والحرص على تطبيق مقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلّق بطرق البيع والإشهار.وطالبت التجار، كذلك، بالالتزام التجاري والإشهار على واجهات المحلاّت وبيانها حسب نظام التأشير الثنائي وتحديد المنتوجات المعنيّة بالتخفيض بصفة واضحة.يذكر أن الاقبال في اليوم الأول لموسم التخفيضات الشتوية، الذي امتد طيلة 6 اسابيع بداية من 29 جانفي 2021، كان مخيّبا لآمال التّجار والمستهلكين على حدّ السّواء، إذ كان الاقبال محتشما بعد ركود الأشهر الماضية في ما لم تلبّ التخفيضات الاولى تطلعات التونسيّين، بسبب الضائقة الاقتصاديّة الناجمة عن تفشي كوفيد - 19.وكان رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، قد أوصى، في تصريح سابق لـ(وات)، كل مستهلك يقف على اخلالات في نوعيّة المنتوج أو قيمة التخفيضات، في موسم التخفيضات، بالاتصال بالرقم الأخضر "80100191"التابع لفرقة المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة للإعلام عنى التجاوزات أو رقم منظمة الدفاع عن المستهلك في الأوقات الإدارية على الرقم " 71790790" للتدخل.