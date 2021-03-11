سليانة: تركيز لجان محلية وجهوية لتشخيص مشاكل المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للسنة الدراسية القادمة

وات -

انعقدت، اليوم الخميس، بمقر ولاية سليانة، جلسة عمل حول الوضع التربوي بالجهة إستعدادا للسنة الدراسية 2021-2022، وتقرّر خلالها تركيز لجان محلية وجهوية لتشخيص المشاكل في مختلف المؤسسات التربوية بما في ذلك المتعلقة بالموارد البشرية والبنية التحتية والماء الصالح للشراب والتجهيزات، وحلّها على مستوى لجنة وطنية بوزارة التربية، وفق مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية ،عادل دخيل.وأكّد دخيل، في تصريح لـ(وات)، أنه ستتم متابعة مخرجات جلّ اللجان إلي حين حلول موعد العودة المدرسية القادمة، لافتا إلى أهمية تشريك جلّ الأطراف بما في ذلك مكونات المجتمع المدني باعتبار أن التربية شأن عام.و قال إن الهدف الأساسي للوزارة هو النهوض بالمنظومة، لا سيما وأن التربية تعدّ، وفق تقديره، قاطرة التنمية سواء للمناطق الحضرية أوالريفية، مؤكدا العمل على إيجاد حلول، بمشاركة كل الأطراف المتدخلة، خاصة في ما يتعلق بأساسيات الحياة كالتنقل والماء الصالح للشراب والمطاعم.وأجمع عدد من ممثلي قطاع التربية بالجهة وعدد من المستشارين البلديين على الوضع الصعب الذي تعيش على وقعه بعض المؤسسات التعليمية وإفتقارها للماء الصالح للشراب، فضلا عن رداءة المسالك الفلاحية المؤدية إليها خاصة بالمناطق الريفية.يشار إلى أن الجلسة قد انتظمت بإشراف والي سليانة وحضور عدد من ممثلي المندوبية الجهوية للتربية ومن المعتمدين والمستشارين البلديين.