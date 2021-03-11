القيروان: سحب 34 رخصة لبيع التبغ أسندت لموظفين مباشرين ومتقاعدين (المدير الجهوي للتجارة)

وات -

قرّرت اللجنة الجهوية لمنح رخص استغلال محلات بيع التبغ بالقيروان سحب 149 رخصة غير نشيطة خلال السنوات الخمس الاخيرة فما فوق، وسحب 34 رخصة أسندت لموظفين مباشرين ومتقاعدين، وهي اجراءات تعدّ سابقة في تاريخ الجهة في هذا المجال، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عماد صنديد.وأوضح صنديد، في تصريح لـ(وات)، أنه ستتم إعادة إسناد هذه الرخص التي تم سحبها الى مستحقين آخرين تتوفر فيهم الشروط من بينها بحث اجتماعي عن المستفيد، مشيرا الى أنه تم كذلك تأجيل النظر في 10 ملفات للتثبت من الحالة الاجتماعية لاصحابها.وأكد أنه سيتم خلال الفترة القادمة إمهال أصحاب الرخص لتحيين عناوين محلاتهم ومعطياتهم حتى تكون متطابقة مع البيانات المضمنة ببطاقات التزوّد، مع الحرص على متابعة ملف التبغ بصفة دورية قصد التصدي لعمليّة الاحتكار والمضاربة وتنظيم مسالك التوزيع.وتجدر الاشارة الى ان العدد الجملي لرخص استغلال محلات بيع التبغ بولاية القيروان يبلغ 1304 رخصة من بينها 851 رخصة بمعتمديتي القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية.وفي نفس السياق، لفت المدير الجهوي للتجارة إلى أنه في اطار تنفيذ برنامج استعجالي رقابي لمنتوج التبغ، تمّ، خلال الفترة المتراوحة بين 18 و28 فيفري الماضي، تسخير 3 فرق مراقبة اقتصادية قامت بـ195 زيارة ميدانية أسفرت عن تحرير 39 مخالفة اقتصادية في بيع التبغ وحجز 3732 علبة سجائر.وتتوزع هذه المخالفات الى 10 مخالفات تتعلق بالترفيع في الاسعار، و3 مخالفات تتعلق بمسك منتوجات بغاية بيعها والمضاربة فيها، و4 مخالفات تتعلق بمسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المصرح به، و12 مخالفة في عدم اشهار الاسعار، و10 مخالفات في الفوترة.