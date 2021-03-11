ابنة الشهيد محمد البراهمي تتلقى تهديدا بالقتل والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بالقضية

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- تلقت سارة البراهمي إبنة الشهيد محمد البراهمي، أمس الأربعاء، رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، على تطبيقة "صراحة"، تتضمن تهديدًا صريحًا بالقتل، وقد تعهد اليوم الخميس، القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالقضية، حسب محاميها الأستاذ ياسين عزازة.وقال عزازة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم، إن النيابة العمومية بأريانة كانت قد تعهدت أمس بالقضية، غير أنها تخلّت عنها اليوم للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظرًا لصبغتها الإرهابيّة.وأضاف أن منوبته سارة البراهمي توجهت إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعها، مطالبا بتوفير الحماية لمنوبته.يشار إلى أن تطبيقة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تسمى "صراحة"، تتيح للأشخاص كتابة رسائل دون التعرّف على هويّاتهم، وقد تلقّت سارة البراهمي تهديدًا بالقتل في رسالة عبر هذه الصفحة جاء فيها بالخصوص "سارة البراهمي (.....) دمك سيراق إمّا في الكليّة إمّا في شوارع العاصمة (...) يا نطفة رجل حاسبناه بطريقتنا وسنحاسبك بطريقة أقبح (......)".وأكد المحامي ياسين عزازة، أنه حتى وإن كان من كتب الرسالة مجهولاً، فإنّ المعاينات الفنية ستمكن من التعرف عليه وستتم مقاضاته.