عمال النظافة بمطار النفيضة-الحمامات الدولي يغلقون الطريق السيارة تونس-سوسة لمدة ساعة على خلفية عدم صرف اجورهم

وات -

عمد عمال وعاملات النظافة بمطار النفيضة الحمامات الدولي صباح اليوم الخميس الى غلق الطريق السيارة تونس-سوسة في الاتجاهين على مستوى محول النفيضة لحوالي ساعة من الزمن قبل ان يتم إعادة فتحه من جديد وفسح المجال لعبور العرباتوأوضح كاتب عام النقابة الأساسية لاعوان النظافة بمطار النفيضة الحمامات الدولي ايمن الزهراوي ان هذه الحركة التصعيدية التي نفذها أعوان النظافة "تأتي على خلفية عدم صرف شركة تاف التركية المشغلة للمطار أجور الاعوان لشهر فيفري".وأضاف ان "المشغل تعمد كذلك إحالة 129 عون نظافة على البطالة والتوقف عن صرف مستحقاتهم بتعلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركة" واشار الى ان "اجر عون النظافة في المطار لا يتجاوز 450 دينارا".وعبر عن الامل في ان تفضي جلسة العمل التي سيتم عقدها اليوم الخميس بمقر ولاية سوسة بوساطة من السلطة الجهوية الى "صرف أجور أعوان النظافة الذين يعانون من تدهور كبير في ظروفهم المعيشية"، وفق تعبيره.