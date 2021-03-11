الرابطة 1 - الجولة 18- نضال اللطيف يدير لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي

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تم تعيين الحكم نضال اللطيف لادارة قمة مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين النجم الساحلي والترجي الرياضي يوم السبت بملعب حمام سوسة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.وفيما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة عشرة :في باردو - س 14الملعب التونسي - النادي الرياضي الصفاقسيالحكم: أمير لوصيففي حمام سوسة - س 14النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسيالحكم: نضال اللطيففي بنزرت - س 14النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي المنستيريالحكم: أسامة بن اسحاقفي باجة - س 14الأولمبي الباجي - اتحاد تطاوينالحكم: وسيم بن صالحفي القيروان - س 14شبيبة القيروان - مستقبل الرجيشالحكم: مجدي بالحاج عليفي المتلوي - س 14نجم المتلوي - مستقبل سليمانالحكم: نصر الله الجواديفي رادس - س 16 و15النادي الافريقي - اتحاد ب نقردانالحكم: عامر شوشان