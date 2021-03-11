الرابطة 1 - الجولة 18- نضال اللطيف يدير لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي

وات - تم تعيين الحكم نضال اللطيف لادارة قمة مقابلات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين النجم الساحلي والترجي الرياضي يوم السبت بملعب حمام سوسة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.
وفيما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة عشرة :
السبت 13 مارس 2021
في باردو - س 14
الملعب التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي
الحكم: أمير لوصيف
في حمام سوسة - س 14
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
الحكم: نضال اللطيف
الأحد 14 مارس 2021
في بنزرت - س 14
النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي المنستيري
الحكم: أسامة بن اسحاق
في باجة - س 14
الأولمبي الباجي - اتحاد تطاوين
الحكم: وسيم بن صالح
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - مستقبل الرجيش
الحكم: مجدي بالحاج علي
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
الحكم: نصر الله الجوادي
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - اتحاد ب نقردان
الحكم: عامر شوشان
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وفيما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثامنة عشرة :
السبت 13 مارس 2021
في باردو - س 14
الملعب التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي
الحكم: أمير لوصيف
في حمام سوسة - س 14
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
الحكم: نضال اللطيف
الأحد 14 مارس 2021
في بنزرت - س 14
النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي المنستيري
الحكم: أسامة بن اسحاق
في باجة - س 14
الأولمبي الباجي - اتحاد تطاوين
الحكم: وسيم بن صالح
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - مستقبل الرجيش
الحكم: مجدي بالحاج علي
في المتلوي - س 14
نجم المتلوي - مستقبل سليمان
الحكم: نصر الله الجوادي
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - اتحاد ب نقردان
الحكم: عامر شوشان
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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