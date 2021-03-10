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دورة دبي للتنس - خروج انس جابر من ثمن النهائي

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 21:33 قراءة: 0 د, 11 ث
خرجت لاعبة كرة المضرب التونسية  أنس جابر ( المصنفة 31 عالميا) مساء اليوم من الدور ثمن النهائي لدورة دبي للتنس بعد هزيمتها امام السويسرية جيل تيشمان ( المصنفة 54) بنتيجة صفر - 2 (3-6 و3-6)


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222151

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 10 Mars 2021 à 23h 47m |           
أزمة إقتصادية و سياسية و مالية و شعب ينقصه التسول و يعيش الخصاصة و الحاجة.... لقاح كورونا وصل متأخرا... تونس من العالم الثالث المتعفن .....
لماذا كل هذا البص؟؟؟؟؟
هاته المرأة تكلف خزينة الدولة التونسية مليار سنويا!!!! منح و مصاريف لها و لحاشيتها زوجها مدربها.....!!!!!
من جدير بهاته الأموال؟؟؟؟؟؟
ممكن بعد ثلاثة آلاف سنة ستكون بطلة العالم رقم واحد....



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