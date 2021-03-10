دورة دبي للتنس - خروج انس جابر من ثمن النهائي

خرجت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر ( المصنفة 31 عالميا) مساء اليوم من الدور ثمن النهائي لدورة دبي للتنس بعد هزيمتها امام السويسرية جيل تيشمان ( المصنفة 54) بنتيجة صفر - 2 (3-6 و3-6)





