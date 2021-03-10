دورة الدوحة للتنس - خروج مالك الجزيري من الدور الثاني

وات - خرج لاعب كرة المضرب التونسي مالك الجزيري ( مصنف 262 عالميا) اليوم من الدور الثاني لدورة الدوحة للتنس بعد هزيمته امام نيكولوز بازيلاشفيلي ( جورجيا) ( مصنف 42 عالميا) بنتيجة صفر - 2 ( 2-6 2-6 )
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222142