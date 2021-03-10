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دورة الدوحة للتنس - خروج مالك الجزيري من الدور الثاني

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 18:05 قراءة: 0 د, 11 ث
وات - خرج لاعب كرة المضرب التونسي مالك الجزيري ( مصنف 262 عالميا) اليوم من الدور الثاني لدورة الدوحة للتنس بعد هزيمته امام نيكولوز بازيلاشفيلي ( جورجيا) ( مصنف 42 عالميا) بنتيجة صفر - 2 ( 2-6 2-6 )


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