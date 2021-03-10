النادي الصفاقسي - ساليتاس البوركيني - 1-صفر

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فاز النادي الرياضي الصفاقسي مساء اليوم الأربعاء بملعب الطيب المهيري بصفاقس على فريق ساليتاس البوركيني بنتيجة 1 - 0 في لقاء الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمسابقة كأس الاتحاد الافريقي.(المجموعة الثالثة)وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق أيمن الحرزي في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.في ما يلي تصريحي مدربي النادي الصفاقسي و ساليتاس البوركيني بعد المباراة التي فاز فيها النادي الصفاقسي اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس 1- 0 في اطار الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة)" .لعبنا ضد فريق قوي ومنظم الصفوف قدم اداء طيبا . اعتقد ان فريقي حقق المهم عندما كسب نقاط الفوز. كما عبرت سابقا سنخوض مقابلات دور المجموعات مباراة بمباراة ولكل مقابلة حقيقتها .الفريق مدعو لكسب نقاط الفوز وهو اهم شيء . رغم السيطرة في اغلب فترات المباراة وجد الفريق صعوبة في التجسيم امام فريق صلب .سنعمل على اصلاح بعض الاخطاء على امل ان يتحسن مردود الفريق على مستوى صنع الفرص والتجسيم"." لعبنا امام فريق قوي وعريق يملك تجربة واسعة في المسابقات الافريقية . اعبر له عن التهاني بالفوز . اعتقد ان الحكم اخطا في تقديره عندما اعلن عن ضربة جزاء لفائدة النادي الصفاقسي مما تسبب في هزيمه فريقي."