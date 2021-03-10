احكام بين 4 و6 سنوات سجنا في حق الارهابي معز الفزاني وزوجته

باب نات -

حكمت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ب6 سنوات سجنا في حق الارهابي والقيادي بتنظيم داعش الارهابي معز الفزاني وب4 سنوات سجنا في حق زوجته من اجل تهمة الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه ،وذلك على خلفية سفرهما الى ليبيا رفقة اطفالهما والانضمام لتنظيم داعش الارهابي هناك والقتال في صفوفه .ويعد الفزانى، من أهم قيادات تنظيم (داعش) الإرهابي.وكان حلقة الوصل التى يمر بها أغلب العناصر الإرهابية الذين يتم توجيههم، إما إلى سوريا أو لتلقى تدريبات عسكرية في ليبيا، قبل العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.كما تورط معز الفزاني في التخطيط لعملية متحف باردو الإرهابية (18 مارس 2015) وفي محاولة تفجير روضة الحبيب بورقيبة بالمنستير (30 أكتوبر 2013) ."