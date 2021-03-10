سيدي بوزيد: ذوي الاحتياجات الخاصة بجلمة يطالبون بايجاد حلول لمشاكلهم

وات -

نفذ عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاربعاء، بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وقفة احتجاجية بمقر المعتمدية للمطالبة بايجاد حلول لمجموعة من الصعوبات التي يعاني منها المعوق.وبين المتحدث باسم المحتجين فوزي غزلاني في تصريح ل(وات)، أن من ابرز مشاكلهم تتعلق ببطاقة الاعاقة التي تطول فترة تجديدها والمنحة التي لا يتمتع بها اغلب المعوقين وعدم توفر السكن لعدد منهم، اضافة الى مشكل التشغيل، مشيرا الى انهم سيوخضون سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم.واكد الغزلاني على ان هذه الفئة من المجتمع تعاني عدة مشاكل مع مختلف الادارات العمومية وخاصة الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في علاقة بتسهيل الخدمات لفائدتهم على اعتبار انهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار الى ضرورة دراسة اوضاع العائلات التى يعاني افرادها من اعاقة والتى يصل عددهم في بعض الحالات الى 03 اشخاص في عائلة واحدةومن جانبه، أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد جمال قرمازي (وات)، ان الخدمات تقدم لفائدة ذوي الاجتياجات الخاصة حالة بحالة وتدرس ملفاتهم في اطار القانون حسب الامكانيات المتوفرة، وأكد على أن الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية تراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع وتسعى الى ايجاد حلول لوضعياتهم.