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الكاف: توضيح محكمة الاستئناف بالجهة بشان الأحكام الصادرة في حق الأشخاص الأربعة المتهمين في قضية المخدرات

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 12:32 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - أوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالكاف سفيان العامري في تصريح ل(وات) بشان الأحكام الصادرة في حق الأشخاص الأربعة المحكوم عليهم في قضية "مسك واستهلاك المخدرات، واستغلال ملعب رياضي لتعاطي المخدرات"، أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بنقض الحكم وعدم سماع الدعوى في تهمة "استغلال ملعب رياضي لتعاطي المخدرات"

واضاف انه تم الحكم بالسجن لمدة سنة وبخطية مالية قدرها ألف دينار على المتهمين بحالة ايقاف، وبسنتين سجنا وبخطية مالية بألف دينار على المتهم الثالث، فيما حكم على المتهم الرابع الذي هو بحالة سراح بثلاثة أشهر سجنا وبخطية مالية قدرها 300 دينار


وأوضح العامري ان المحكوم عليهما بالسجن لمدة سنة غادرا السجن بعد اتمام العقوبة المستوجبة، فيما لا يزال المحكوم عليه بسنتين بالسجن لعدم اتمام كامل مدة العقوبة.

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