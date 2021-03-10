قابس: نحو تثمين البحث العلمي في النهوض بقطاع الزياتين بمطماطة الجديدة

وات -

أمضت الهياكل الفلاحية بمطماطة الجديدة يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع معهد الزيتونة للبحوث بصفاقص، تهدف الى تثمين البحث العلمي في النهوض بشجرة الزيتون من نوع "الزرازي"، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالمعتمدية منجي عياد (وات).وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية، التي تمتد على مدى ثلاث سنوات، متابعة قطاع الزياتين بمطماطة الجديدة من قبل معهد الزيتونة للوقوف على أهم الاشكاليات الموجودة فيه وتقديم الحلول العلمية الكفيلة بمعالجة الصعوبات التى من بينها ضعف مردودية هذا النوع من الاشجار بالمناطق السقوية.وتمثل اشجار الزيتون من نوع الزرازي حوالي 70 بالمائة من غابة الزيتون بمطماطة الجديدة التي تعد أكثر من 300 الف اصل من أشجار الزيتون.