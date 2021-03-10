   Sherine - صبري عليل  

المرسى: ضبط شخصين بحوزتهما 300 غرام من مخدّر الكوكايين

صورة توضيحية
Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 09:56 قراءة: 0 د, 20 ث
تمكنت يوم 09 مارس 2021 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى من ضبط شخصين (27 و30 سنة قاطنين ولايتي تونس وأريانة) على متن سيّارة والتي بتفتيشها تمّ العثور بها على كمية من مخدّر "الكوكايين" تزن حوالي 300 غراما كانا يعتزمان ترويجها للرّاغبين في ذلك من مُستهلكي المخدّرات.

ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العموميّة بإحالتهما رفقة المحجوز على الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة لمواصلة الأبحاث معهما.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222102



En continu

Toutes les news

الأربعاء 10 مارس 2021 | 26 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:24 15:49 12:36 06:37 05:11
16°
 16° % 51 :الرطــوبة
تونــس 10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
16°-1017°-1021°-918°-1118°-9
  • Avoirs en devises
    21904,2

  • (9 mars)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28173 DT        1$ =2,76700 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 mars)   1152,9 MDT