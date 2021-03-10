المرسى: ضبط شخصين بحوزتهما 300 غرام من مخدّر الكوكايين

تمكنت يوم 09 مارس 2021 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى من ضبط شخصين (27 و30 سنة قاطنين ولايتي تونس وأريانة) على متن سيّارة والتي بتفتيشها تمّ العثور بها على كمية من مخدّر "الكوكايين" تزن حوالي 300 غراما كانا يعتزمان ترويجها للرّاغبين في ذلك من مُستهلكي المخدّرات.



ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العموميّة بإحالتهما رفقة المحجوز على الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة لمواصلة الأبحاث معهما.



