تطاوين : انتهاء عملية فرز أوّلي للمترشّحين من معتمدية ذهيبة لمناظرة انتداب الف معطّل في شركة البيئة والغراسات والبستنة

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أنهت اللجنة المحلّية للتشغيل في معتمدية ذهيبة مساء امس الثلاثاء عملية الفرز الاولي لمنظوريها المترشحين لمناظرة انتداب الف اطار واعوان التسير والتنفيذ في شركة البيئة والغراسات والبستنة تنفيذا لاتفاق الكامور 2 الممضى في 8 نوفمبر الماضي.وذكرمعتمد ذهيبة رشاد الحداد في اتصال مع مراسل (وات) في الجهة ان جلسة اللجنة المحلية للتشغيل التي تواصلت كامل يومي الاثنين والثلاثاء درست 720 ملف ترشح لاختيار 32 مترشحا عن المعتمدية وفق بلاغ الشركة الذي تضمن المقاييس المحددة للانتداب منها عدد السكان والحالة الاجتماعية للمترشّحين.وقال ان هذا الفرز أوّلي في انتظار النتائج النهائية من ذلك صنف الاطارات الذي سيترشح عنه ستة مترشّحين لاختيار ثلاثة منهم.واكد عضو تنسيقية اعتصام الكامور احمد لمورو من جهته لمراسل (وات ) ما اتسم به الفرز في هذه الجلسة من شفافية ودقة في دراسة جميع الملفات وهو ما يفسّر الوقت الطويل الذي تطلبته هذه الجلسة وقال ان تكفل اللجان المحلية للتشغيل بأعضائها ممثلي الادارات المحلية والمجتمع المدني باعتماد مقاييس محددة تمشّ تشاركي مهم، معبّرا عن رضاه بما افضت اليه هذه الجلسة الاولى لفرز الف انتداب من جملة اكثر من 23 الف مطلب تلقتها شركة البيئة والغراسات والبستنة التي نشرت برنامج جلسات اللجان المحلية للتشغيل حسب عدد السكان دون تحديد تواريخ معينة لذلك.