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الترجي الرياضي - غيلان الشعلالي خارح حسابات معين الشعباني امام اتحاد بنقردان لاسباب صحية

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 08:34 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - اعلن الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان لاعب وسطه غيلان الشعلالي لن يكون ضمن قائمة الفريق في مواجهة اتحاد بن قردان يوم الاربعاء لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك لاسباب صحية.
واضاف الترجي ان الشعلالي سيتخلف عن المباراة باعتباره يشكو من كدمة على مستوى الاضلع في القفص الصدري تستوجب بعض الراحة.

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