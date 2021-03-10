الترجي الرياضي - غيلان الشعلالي خارح حسابات معين الشعباني امام اتحاد بنقردان لاسباب صحية

وات - اعلن الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان لاعب وسطه غيلان الشعلالي لن يكون ضمن قائمة الفريق في مواجهة اتحاد بن قردان يوم الاربعاء لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وذلك لاسباب صحية.
واضاف الترجي ان الشعلالي سيتخلف عن المباراة باعتباره يشكو من كدمة على مستوى الاضلع في القفص الصدري تستوجب بعض الراحة.
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واضاف الترجي ان الشعلالي سيتخلف عن المباراة باعتباره يشكو من كدمة على مستوى الاضلع في القفص الصدري تستوجب بعض الراحة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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