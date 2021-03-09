الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين يستانفون بداية من يوم غد انشطتهم الجامعية

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اعلنت نقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن ايقاف كل التحركات الاحتجاجية واستئناف كل الانشطة الجامعية لمنظوريها بداية من يوم غد الاربعاء 10 مارس، .واوضحت النقابة، في بلاغ لها، ان استئناف النشاط الجامعي للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين، ياتي بعد صدور الاوامر التطبيقية المتعلقة باتفاق 6 اكتوبر 2020 والذي ينص بالخصوص على احداث منحة التدريس لفائدة الاسلاك الاستشفائية الجامعية والراجعة بالنظر الى وزارة الصحة.كما يتعلق الامر باحداث منحة العودة الجامعية والترفيع في منحة التاطير والبحث المخولة للاساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين فضلا عن اتمام الامر المتعلق بضبط القانون الاساسي لاطباء الاسنان الاستشفائيين وكذلك الصيادلة الاستشفائيين.وتشهد الانشطة الجامعية للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين توقفا منذ 3 فيفري 2021 احتجاجا على عدم اصدار الأوامر الحكومية للإتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020، وهو ما شكل تهديدا بسنة بيضاء في كليات الطب وكلية طب الاسنان وكلية الصيدلة بتونس.