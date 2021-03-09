الكاف: إطلاق سراح ثلاثة من الموقوفين المحكوم عليهم ب30 سنة سجنا من أجل إستهلاك ومسك وترويج المخدرات

وات -

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف، اليوم الثلاثاء، بنقض الحكم الابتدائي في حق الأشخاص الأربعة المحكوم عليهم ب30 سنة سجنا من أجل إستهلاك ومسك وترويج المخدرات، وذلك بتغيير توصيف الجريمة، وفق ما أفاد به الأستاذ أنيس قازة، المحامي النائب في هذه القضية، مراسل "وات" بالجهة.وقال قازة إن المحكمة غيرت وصف القضية وقضت بنقض الحكم الابتدائي وتوجيه تهمة جريمة الاستهلاك في حق ثلاثة من المحكوم عليهم بالعقوبة المذكورة، والحكم عليهم بسنة سجنا، وتوجيه تهمة الترويج للمتهم الرابع والحكم عليه بسنتين سجنا، مما ترتب عنه، حسب روايته، الإفراج عن المحكوم عليهم الثلاثة في قضية الاستهلاك، فيما سيكمل المتهم الرابع بقية العقوبة المسلطة عليه.