متابعة انجاز مشروع القطب الاقتصادي بجرجيس

اجتمع وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد الثلاثاء 9 مارس بمقر الوزارة بالرئيس المدير العام لفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس شوقي فريعة والمديرة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية ندى لشعل وعدد من إطارات الوزارة.وتم خلال الاجتماع عرض نتائج دراسات الجدوى المالية والاقتصادية المتعلقة بإنجاز القطب الاقتصادي بجرجيس المنجزة من طرف فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس وبرنامج Tunisia Jobs" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وتقدر تكلفة المشروع المزمع إنجازه في الفترة القادمة حوالي 1774 مليون دينار.كما تم عرض مختلف مكونات المشروع المتمثلة في إنجاز منطقة صناعية ومنطقة لوجستية ومنصة خدمات وفضاءات عامة.وأكد الوزير أن متابعة هذا المشروع تندرج في إطار الزيارة التي أداها رئيس الحكومة مؤخرا إلى ولاية مدنين مشيرا أن هذا المشروع سيساهم في دعم العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار وسيكون بوابة نحو الاستثمار في القارة الافريقية علاوة على استحثاث نسق الاستثمار بالجهة وبعث مواطن شغل إضافية بها.