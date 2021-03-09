وزير الصحة يؤكّد على أهمية الدور الذي لعبته الوزارة ورئاسة الحكومة ورجل الأعمال مهدي الدوس لجلب التلقيح

تحوّل الثلاثاء 9 مارس، وزير الصحة فوزي المهدي الي مطار تونس قرطاج حيث عاين وصول أول دفعة من تلقيح سبوتنيك الروسي ضد فيروس كورونا.وقال فوزي المهدي "الحمد لله التلقيح وصل الي تونس بعد تعب كبير وانتظار طويل وبعد مجهودات كبيرة لجميع الأطراف المتداخلة".وأكّد فوزي المهدي على أهمية الدور الذي لعبته وزارة الصحة ورئاسة الحكومة لجلب التلاقيح مشيرا الي أن منظمة الأعراف ساهمت بدورها في جلب التلاقيح من خلال رجل الأعمال مهدي الدوس الذي بتدخله تم الترفيع في عدد جرعات الدفعة الأولى من تلقيح سبوتنيك من 15 ألف جرعة الي 30 ألف جرعة.وأشار وزير الصحة الي أن هذه الدفعة 30 ألف جرعة هي القسط الأول من مجموع 500 ألف جرعة من تلقيح سبوتنيك ستليه الأسبوع القادم 93 ألف و600 جرعة من تلفيح فايزر وفي الأسبوع الموالي حوالي 137 ألف جرعة من تلقيح أستريزينكا ثم 100 ألف جرعة أخرى من تلقيح فايزر في انتظار وصول دفعات أخرى لاحقا معبرا عن أمله في أن يتم تلقيح 3 ملايين تونسي قبل موفى شهر جوان.يذكر أن رئيس الحكومة هشام مشيشي تحادث هاتفيا يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الروسي سيرقي لافروف. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات التونسية الروسية وتنويعها بما يخدم مصلحة البلدين.و شدّد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون المثمر فيما يخص محاربة انتشار فيروس كورونا، واتفق الجانبان على التسريع في تواريخ تسليم طلبيات تونس من تلاقيح "Sputnik V" الروسية والمقدرة بمليون جرعة.