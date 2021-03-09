البرلمان يصادق على انضمام تونس الى تعديل بروتوكول مونتريـال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون

وات -

وافق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة صباحية، على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.وحصل مشروع القانون الذي ناقشته جلسة عامة حضرها وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ ، على موافقة 138 صوتا دون اعتراض واحتفاظ نائب بصوته.ويندرج التعديل في اطار تعزيز جهود المجموعة الدولية في مجال حماية طبقة الاوزون وحماية المناخ من المواد المتسببة في الاحتباس الحراري وخاصة منها المواد الهيدروفيلوركربونية.يشار الى ان تونس تساهم في حماية طبقة الاوزون وتلقى مجهوداتها استحسان برنامج الامم المتحدة للبيئة وان انضمامها الى بررتوكول مونتريـال سيمكنها من الحصول على امتيازات وهبات من الصندوق متعدد الاطراف لبروتوكول مونتريـال.وسيواصل المجلس النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.