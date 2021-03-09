سوسة : رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري يستنكر توريد منتوجات فلاحية من مصر وتواصل عرضها للاستهلاك المحلي

وات -

استنكر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان اللطيف عمليات توريد عدد من المنتوجات الفلاحية من مصر وتواصل عرضها للاستهلاك المحلي.وأكّد حسان اللطيف في تصريح لــ(وات) أن تواصل ترويج المنتوجات المصرية وإغراق أسواق ولاية سوسة بالمواد الفلاحية المصرية الموردة كالفلفل والبصل والطماطم والباذنجان لا يجب ان يكون على حساب المنتوجات الفلاحية الوطنية، معتبرا ان هذا التمشي يعد استهدافا للفلاح التونسي.ودعا بالمناسبة الى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ مستوردي المنتوجات الفلاحية المصرية التي رفض عدد من البلدان الأخرى توريدها بعد ثبوت ريها بمياه الصرف الصحي وفق قوله، محمّلا وزارتي الفلاحة والصحة اللتين لم تعبّرا عن مواقف واضحة المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الاضرار الصحية التي قد تلحق بالمستهلك التونسي على حد تعبيره.ودعا سلطة الاشراف الى تشجيع الفلاحين على ترويج منتوجاتهم الوطنية من الباكورات بأسعار معقولة لاسيما في هذه الفترة التي يعاني فيها الفلاح من غلاء أسعار البذور والمشاتل والاسمدة وعدم توفر بعضها بالقدر الكافي.