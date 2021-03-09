الاثنين المقبل استئناف الدروس والإملاءات القرآنية

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أعلنت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، أنّ الدروس والإملاءات القرآنيّة ستستأنف سيرها بالجوامع والمساجد بداية من يوم الاثنين المقبل 15 مارس 2021، تحت إشراف الإدارات الجهوية للشؤون الدينية والواعظات والوعّاظ المحليّين وفق التراتيب والإجراءات المعمول بها بالنسبة لمثلها وفق بلاغ صادر عن الوزارة.ودعت وزارة الشؤون الدينية إلى حتمية التقيّد بالضوابط الواردة في دليل شروط حفظ الصحّة للتوقّي من الإصابة بفيروس "كوفيد 19" بالمعالم الدينية، خاصة منها:- التزام بالتباعد الجسدي- ارتداء الكمامات- إحضار السجاد الشخصي- استعمال المصحف الخاص عند تعلّق الأمر بالإملاءات القرآنيّة- عدم تجاوز النشاط عشرين دقيقة إذا ما تتعلّق الأمر بالفضاءات المغلقةوكانت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار كورونا اقرت في اجتماعها يوم الجمعة الماضي العديد من الاجراءات منها ، التخفيف من ساعات حظر الجولان ليصبح بداية من يوم 8 مارس من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، ورفع منع التنقل بين الجهات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا.