الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 9 مارس 2021

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القصرين-كوفيد19: رصد حالة وفاة و55 إصابة جديدة (المدير الجهوي للصحة)

توزر: تسجيل حالة وفاة و03 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"

سليانة: تسجيل حالة وفاة و 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس-كوفيد19: حالتا وفاة و54 إصابة جديدة مقابل 114 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

قابس: تسجيل 06 إصابات محلية جديدة بفيروس "كورونا"

جندوبة : تراجع غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس "الكورونا" في الجهة

رصدت المصالح الصحية بجهة القصرين، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى حدود اليوم الثلاثاء إلى 241 حالة وفاة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.وبيّن الشعباني، في تصريح لـ( وات)، أن ذات المصالح رصدت صباح اليوم ومساء أمس 55 إصابة جديدة بالوباء بعد صدور نتائج تحاليل 215 عينة من بينها 145 عينة رفعت لأشخاص اشتبه في حملهم للفيروس من أصيلي معتمدية سبيطلة ومنطقة "الرحيّات "التي ظهرت فيها السلالة البريطانية الجديدة والتي كشفت نتائجها حمل 37 شخصا للفيروس.وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع من عدد حالات الإصابة بالوباء بالجهة منذ بدء الجائحة الى غاية اليوم الثلاثاء إلى 6162 حالة إصابة، وفق ذات المصدر.وأشار المدير الجهوي للصجة، من جهة أخرى، إلى أن عمليات التقصي والتقطيع الجيني للعينات المرفوعة لا تزال متواصلة بمعتمدية سبيطلة ومختلف عماداتها، وقد تم اخضاع عينات أخرى من كافة معتمديات الولاية للتقطيع الجيني والتي كشفت عدم تسجيل اية اصابة بالسلالة الجديدة بكامل الولاية بإستثناء معتمدية سبيطلة ومنطقة الرحيّات بصفة خاصة التي بلغ فيها عدد الاصابات منذ بداية شهر فيفري المنقضي الى حدود اليوم 143 اصابة و5 وفيات.وأضاف أن عملية التقطيع الجيني اثبتت وجود السلالة المتحورة بكثافة بمنطقة الرحيّات ما تطلب عزلها و منع الدخول اليها و الخروج منها للحد من انتشار الفيروس وامتداد السلالة الجديدة الى بقية عمادات معتمدية سبيطلة والمناطق المجاورة لها.وذكر المسؤول الجهوي بالمناسبة أن الوضع الوبائي الحالي لايزال خطيرا، ويتطلب مزيدا من الحذر، واليقظة، والتحلي بالمسؤولية، والحرص على مواصلة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي، والإلتزام بقواعد حفظ الصحة توقيا من مخاطر الفيروس والحد من انتشاره.سجلت ولاية توزر خلال اليومين الماضيين، 03 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد منهم إصابتين من جملة 37 تحليلا مخبريا واصابة واحدة بعد القيام ب42 تحليلا سريعا على أشخاص مشتبه في حملهم للفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية انتشار الجائحة الى 5072 إصابة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وذكر نفس المصدر ل(وات) أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع الى 4938 متعاف ليبقى 34 شخصا حاملا للفيروس في الفترة الحالية، الى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات الى 98 حالة وفاة، ويتم حاليا التعهد ب05 مصابين في المستشفيات موزعين الى مصاب (01) مقيم في قسم الانعاش الطبي و04 موزعين على أقسام كوفيد 19 في مستشفيات توزر ونفطة ودقاش.وأشار بخصوص التقصي عن السلالة الجديدة لفيروس "كورونا" أنه لم يتم تسجيل أية حالة بها بعد الاشتباه فيمجموعة من أشخاص من نفس العائلة، اثبتت التحاليل عدم حملهم لهذه السلالةسجلت ولاية سليانة أمس الاثنين، حالة وفاة و06 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 2838 حالة مؤكدة، وعدد الوفيات الى 122 حالةوبين كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة عماد الصغير ل(وات) أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 92 حالة، واشار الى ان عدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة وصل الى 249 حالةوذكر الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 6 حالات من بينها حالة في الإنعاش، بالاضافة الى 11 حالة بالمستشفيات المحليةسجلت ولاية صفاقس في الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة بفيروس "كورونا" و54 إصابة جديدة مقابل 114 حالة تعافي، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة نشرته اليوم الثلاثاء الإدارة الجهوية للصحة.ولا يزال يقيم حاليا بأقسام العناية المركزة بالوحدات الاستشفائية للجهة 18 مصابا، وبأقسام "كوفيد +" 76 مصابا، وبالمصحات الخاصة 31 مصابا.وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى حد الآن إلى 652 حالة وفاة، وإجمالي الحالات الإيجابية المسجلة إلى 22933 حالة (من مجموع 85196 تحليلا)، وإجمالي حالات الشفاء إلى 21523 حالة.افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران بأن 06 عينات من جملة 55 تحليلا أجريت على اشخاص اشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" جاءت نتائجها "ايجابية"، واشار الى ان الاصابات توزعت الى 03 اصابات بقابس الجنوبية واصابتين (02) بقابس المدينة، واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.وأوضح جبران في تصريحه ل(وات) أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9016 شخصا من بين 9215 شخصا ثبتت إصابتهم، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 199 حالة من بينها 63 حالة بقابس الجنوبية و38 حالة بقابس المدينة و34 حالة بمارث.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة في تقريرها الصادر صباح اليوم الثلاثاء والمتعلق بالوضع الوبائي بالجهة إلى حدود أوّا أمس الاحد تراجعا واضحا في عدد الإصابات مقارنة بسابقيه من أيام الجائحة وبعدد التحاليل المخبرية المنجزة، اذ لم يتعدّى عدد الإصابات المسجلة اصابتان وذلك بعد اخضاع 71 شخصا للتحاليل المخبرية .وتوزّعت الإصابتان الجديدتين بالتساوي بين كل من معتمدتي بوسالم وفرنانة ليرتفع عدد الإصابات بهما الى 426 اصابة بمعتمدية بوسالـم و92 إصابة بمعتمدية فرنانة مقابل 31 حالة وفاة للأولى و16 حالة للثانية.والى تاريخ السابع من الشهر الجاري بلغ العدد الاجمالي للإصابات ومنذ بداية الجائحة بولاية جندوبة في 12 افريل من السنة المنقضية 2772 إصابة وذلك بعد رفع 12323 عينة فيما بلغ عدد الوفيات والى ذات التاريخ 180 حالة.وأشار ذات التقرير الى ان عدد المتعافين ومنذ بداية الجائحة بلغ 2663 شخصا فيما لايزال يقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة 11 مصابا.