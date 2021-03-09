وات - اعربت منظمة "البوصلة" عن استنكارها الشديد لما اعتبرته "تعاملا بوليسيا وايقافات عشوائية تقوم بها أجهزة الدولة الأمنية ضد الناشطات والناشطين، في تعد صارخ للقانون" معبرة عن مساندتها لهم في الدفاع عن حقهم في التعبيرعن آرائهم ومواقفهم .
واشارت 'البوصلة" في بيان اصدرته امس الاثنين ان البلاد تعيش في المدة الأخيرة على وقع تزايد الإيقافات التي طالت عديد الناشطات والناشطين على خلفيّة مواقفهم في مسّ واضح لحقهم في التعبير معتبرة ان إيقاف مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني خلال نهاية الأسبوع المنقضي لا يمثل الا حلقة جديدة من حلقات التعامل البوليسي الماس من الحريات والمخالف للإجراءات القانونية.
ودعت المنظمة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة الى القيام بدوره لوقف هذه التجاوزات الخطيرة والمتكررة من قبل أعوان الامن ومحاسبة كل المتورطين الى جانب دعوة مجلس نواب الشعب الى مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة حول هذه التجاوزات
وذكرت البوصلة بضرورة ملاءمة المنظومة القانونية والقضائية نصا وممارسة مع المقتضيات الدستورية بهدف تكريس مختلف الضمانات التي من شأنها القضاء على مثل هذه التجاوزات.
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واشارت 'البوصلة" في بيان اصدرته امس الاثنين ان البلاد تعيش في المدة الأخيرة على وقع تزايد الإيقافات التي طالت عديد الناشطات والناشطين على خلفيّة مواقفهم في مسّ واضح لحقهم في التعبير معتبرة ان إيقاف مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني خلال نهاية الأسبوع المنقضي لا يمثل الا حلقة جديدة من حلقات التعامل البوليسي الماس من الحريات والمخالف للإجراءات القانونية.
ودعت المنظمة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة الى القيام بدوره لوقف هذه التجاوزات الخطيرة والمتكررة من قبل أعوان الامن ومحاسبة كل المتورطين الى جانب دعوة مجلس نواب الشعب الى مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة حول هذه التجاوزات
وذكرت البوصلة بضرورة ملاءمة المنظومة القانونية والقضائية نصا وممارسة مع المقتضيات الدستورية بهدف تكريس مختلف الضمانات التي من شأنها القضاء على مثل هذه التجاوزات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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