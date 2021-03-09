جندوبة : تراجع غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس "الكورونا" في الجهة

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سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة في تقريرها الصادر صباح اليوم الثلاثاء والمتعلق بالوضع الوبائي بالجهة إلى حدود أوّا أمس الاحد تراجعا واضحا في عدد الإصابات مقارنة بسابقيه من أيام الجائحة وبعدد التحاليل المخبرية المنجزة، اذ لم يتعدّى عدد الإصابات المسجلة اصابتان وذلك بعد اخضاع 71 شخصا للتحاليل المخبرية .وتوزّعت الإصابتان الجديدتين بالتساوي بين كل من معتمدتي بوسالم وفرنانة ليرتفع عدد الإصابات بهما الى 426 اصابة بمعتمدية بوسالـم و92 إصابة بمعتمدية فرنانة مقابل 31 حالة وفاة للأولى و16 حالة للثانية.والى تاريخ السابع من الشهر الجاري بلغ العدد الاجمالي للإصابات ومنذ بداية الجائحة بولاية جندوبة في 12 افريل من السنة المنقضية 2772 إصابة وذلك بعد رفع 12323 عينة فيما بلغ عدد الوفيات والى ذات التاريخ 180 حالة.وأشار ذات التقرير الى ان عدد المتعافين ومنذ بداية الجائحة بلغ 2663 شخصا فيما لايزال يقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة 11 مصابا.