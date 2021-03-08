تعيين حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة

قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي تعيين حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ناطقة رسمية باسم الحكومة.



