قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي تعيين حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ناطقة رسمية باسم الحكومة.
تعيين حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة
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