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تعيين حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 22:03 قراءة: 0 د, 6 ث
قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي تعيين حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ناطقة رسمية باسم الحكومة.

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