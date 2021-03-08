مجلس وزاري مضيق يصادق على جملة من القرارات لفائدة المرأة

أشرف رئيس الحكومة اليوم الاثنين 08 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق بمناسبة احتفال بلادنا باليوم العالمي للمرأة.وجدد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة تهانيه إلى المرأة التونسية بمناسبة احتفال بلادنا باليوم العالمي للمرأة والذي يمثل فرصة لوضع مجموعة من القرارات التي من شأنها أن تعزز المكانة التي تحتلها المرأة في المنظومة القانونية والمؤسساتية والمجتمعية في تونس ويدفع باتحاه مزيد ارساء حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.- المصادقة على الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمناهضة العنف ضد المرأة.- وضع ٱلية للتعويض لضحايا العنف ضد المرأة والنظر في كيفية تمويلها.-المصادقة على البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوعالاجتماعي (رائدات).