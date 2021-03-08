   Gharsa - كحلة الأهذاب  

مجلس وزاري مضيق يصادق على جملة من القرارات لفائدة المرأة

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 20:33 قراءة: 0 د, 33 ث
أشرف رئيس الحكومة اليوم الاثنين 08 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق بمناسبة احتفال بلادنا باليوم العالمي للمرأة.





وجدد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة تهانيه إلى المرأة التونسية بمناسبة احتفال بلادنا باليوم العالمي للمرأة والذي يمثل فرصة لوضع مجموعة من القرارات التي من شأنها أن تعزز المكانة التي تحتلها المرأة في المنظومة القانونية والمؤسساتية والمجتمعية في تونس ويدفع باتحاه مزيد ارساء حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وتقرر خلال المجلس الوزاري المضيق:

- المصادقة على الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمناهضة العنف ضد المرأة.
- وضع ٱلية للتعويض لضحايا العنف ضد المرأة والنظر في كيفية تمويلها.
-المصادقة على البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوعالاجتماعي (رائدات).

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222007



En continu

Toutes les news

الاثنين 08 مارس 2021 | 24 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:40 05:14
14°
 20° % 82 :الرطــوبة
تونــس 13°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1317°-1116°-1017°-1019°-7
  • Avoirs en devises
    21778,5

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28605 DT        1$ =2,75689 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   1158,3 MDT