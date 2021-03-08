تأجيل إضراب المكلفين بالإعلام و الاتصال بالوزارات والمنشآت العمومية إلى موعد لاحق

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تقرر تأجيل إضراب المكلفين بالإعلام والاتصال بالوزارات والمنشآت العمومية الذي كان مبرمجا ليومي 10 و11 مارس 2021، بمقتضى اتفاق تم التوصل إليه بعد ظهر اليوم الإثنين إثر جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية، ان إضراب المكلفين بالإعلام والاتصال بالوزارات والمنشآت العمومية تأجل إلى موعد لاحق يحدده الطرف النقابي، مشيرا إلى انه بعد النقاش وتبادل الآراء والتشاور مع الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وقع الاتفاق على انطلاق المفاوضات يوم الجمعة 26 مارس 2021 لتنقيح النظام الأساسي للمكلفين بالإعلام والاتصال.وفي ما يخص تسوية الوضعيات المهنية المتفق في شأنها سابقا، تم الاتفاق على عقد جلسة عمل يوم السبت 13 مارس 2021 بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر 2020، وفق ذات البلاغ.يشار إلى جلسة العمل جرت بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الإعلام والنشر سامي الطاهري وممثلين عن الجامعة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للمكلفين بالإعلام والاتصال.