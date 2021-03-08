رئيس الحكومة يلتقي مجموعة من الأساتذة النساء الباحثات

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 08 مارس 2021 بمجموعة من الأساتذة النساء الباحثات في التعليم العالي وذلك بمناسبة احتفال بلادنا باليوم العالمي للمرأة.
وثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة المجهودات التي يبذلنها النساء الباحثات من أجل تطوير البحث العلمي، مؤكدا أن دور الجامعة التونسية هو دور هام ورافد أساسي للتطور الاقتصادي.
واعتبر هشام مشيشي أنه يجب توفير كل الإمكانيات من أجل تدعيم البحث العلمي، هذا إضافة إلى ضرورة تطوير الإجراءات الإدارية من أجل أن تكون الجامعة التونسية قادرة على منافسة الجامعات العالمية.
وفي تصريح صحفي عقب هذا اللقاء اكدت مديرة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالكاف التابع لجامعة جندوبة سميرة الولهازي، أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان ثريا ومثل فرصة لتبادل وجهات النظر في جملة المسائل التي تشغل بال النساء الباحثات خاصة وأنهن يمثلن الاستثناء في التعليم العالي بوجود نسبة باحثات تقدر بـ55 بالمائة من جملة الباحثين في تونس من النساء مما يجعل بلادنا تحتل المرتبة الأولى افريقيا حسب اليونسكو.
وأضافت سميرة الولهازي أن النساء الحاضرات وجدن كل الدعم والتشجيع من رئيس الحكومة من أجل تطوير البحث العلمي ودعم تواجد المرأة وحضورها في مراكز المسؤولية.
وثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة المجهودات التي يبذلنها النساء الباحثات من أجل تطوير البحث العلمي، مؤكدا أن دور الجامعة التونسية هو دور هام ورافد أساسي للتطور الاقتصادي.
واعتبر هشام مشيشي أنه يجب توفير كل الإمكانيات من أجل تدعيم البحث العلمي، هذا إضافة إلى ضرورة تطوير الإجراءات الإدارية من أجل أن تكون الجامعة التونسية قادرة على منافسة الجامعات العالمية.
وفي تصريح صحفي عقب هذا اللقاء اكدت مديرة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالكاف التابع لجامعة جندوبة سميرة الولهازي، أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان ثريا ومثل فرصة لتبادل وجهات النظر في جملة المسائل التي تشغل بال النساء الباحثات خاصة وأنهن يمثلن الاستثناء في التعليم العالي بوجود نسبة باحثات تقدر بـ55 بالمائة من جملة الباحثين في تونس من النساء مما يجعل بلادنا تحتل المرتبة الأولى افريقيا حسب اليونسكو.
وأضافت سميرة الولهازي أن النساء الحاضرات وجدن كل الدعم والتشجيع من رئيس الحكومة من أجل تطوير البحث العلمي ودعم تواجد المرأة وحضورها في مراكز المسؤولية.
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