قفصة: تقدّم أشغال بناء مستشفى جهوي صنف "ب" بمعتمدية السند بنسبة 95 بالمائة

وات -

بلغت نسبة تقدم أشغال بناء مستشفى جهوي صنف "ب" بمعتمدية السند من ولاية قفصة، 95 بالمائة، وقدرت كلفة إنجازه بحوالي6 مليون دينار، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، كاهية مدير المصالح المشتركة بالادارة الجهوية للصحة بقفصة، ناجي العبيدي.وأضاف العبيدي في تصريح لـ(وات)، ان عناصر مشروع بناء مستشفى جهوي صنف "ب" بالسند، تتكون من أقسام الاستعجالي، وطب الاطفال والرضع، والطب العام، ووحدة التوليد والعمليات والجراحة، مشيرا الى ان طاقة استيعابه تبلغ 40 سريرا.واشار، إلى أنه سيقع في مرحلة ثانية من نفس المشروع، برمجة بناء سور خارجي للمستشفى والمصالح العامة الخاصة به بكلفة مالية تقدر بـ800 الف دينار، مع تركيز مصاعد، مضيفا أنه اثر الانتهاء من الاشغال ستنطلق عملية تجهيزه بالتجهيزات الطبية بكلفة 2 مليون دينار، ومن المؤمل دخوله حيز الاستغلال رسميا أواخر السنة الجارية.من جانب آخر، أفاد ذات المصدر، بأن مشروع إعادة بناء جناح الأمراض الصدرية بمركز الصحة الاساسية سيدي بويحيى بقفصة المدينة الذي كان آيلا للسقوط، بلغت نسبة تقدم أشغاله 70 بالمائة بكلفة جملية قدرت بـ800 ألف دينار، ويضمّ أقسام عيادات خارجية، وطب عام، ووحدة مخبر وأشعة، ووحدة لمقاومة الادمان، ومن المؤمل الانتهاء من اشغاله خلال الاشهر القليلة القادمة.