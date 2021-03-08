وزير الصحة: وصول التجهيزات الخاصة ببرنامج "الصحة عزيزة" الى تونس في شهر فيفري 2021 وستوزع قريبا على الجهات المعنية

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قال وزير الصحة فوزي مهدي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، الاثنين، ان التجهيزات الخاصة ببرنامج "الصحة عزيزة" قد وصلت الى تونس خلال شهر فيفري 2021 وستوزع قريبا على الجهات المعنية.وأوضح مهدي، في رده على سؤال توجهت به النائبة محبوبة بن ضيف الله، ان القسم الثاني من الشراءات لفائدة هذا البرنامج ستتم خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، مشيرا الى ان الوزارة قد قامت باحداث وحدة ستتولى الاشراف على تنفيذ هذا البرنامج الذي يتواصل الى غاية سبتمبر 2021.وذكر بان برنامج "الصحة عزيزة" الممول من الاتحاد الاوروبي باعتمادات تقدّر بـ 20 مليون أورو، يرمي الى تأهيل الخطّ الأول للصحة بـ 13 ولاية من خلال دعم قدرات الموارد البشرية بالاطارات الطبية وشبه الطبية والادارية وتوفير التجهيزات الطبية المتطورة.كما ذكر الوزير في رده على تساؤلات عدد من النواب حول عديد الاشكاليات الصحية في جهات من البلاد، بالاجراءات التي قامت بها الوزارة لفائدة المناطق الداخلية وخاصة من خلال تعزيز المستشفيات الجهوية والمحلية بالاطارات الطبية وشبه الطبية وكذلك دعمها بالتجهيزات الضرورية وخاصة بالاسرة الاكسيجين واسرة الانعاش في اطار مكافحة وباء كورونا.ولاحظ ان تحويل بعض المستشفيات من محلية الى جهوية واخرى من جهوية الى جامعية يخضع الى العديد من المعطيات ومنها بالخصوص توفر الاطار البشري المناسب وتاهيل الاقسام الموجودة في هذه المستشفيات حتى تكون في مستوى التصنيف الذي تتطلع اليه.