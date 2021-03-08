الرابطة 2 - فوز نادي اولمبيك مدنين على جمعية جربة 4-0

وات - فاز نادي اولمبيك مدنين على جمعية جربة 4-0 اليوم الاثنين في ختام مقابلات الجولة السادسة للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ورفع نادي اولمبيك مدنين، بفضل هذا الفوز السادس على التوالي، رصيده الى 18 نقطة في الصدارة فيما بقيت جمعية جربة في المرتبة الاخيرة بلا ادنى نقطة.
وكان نادي حمام الانف فاز امس خارج قواعده على مستقبل السبيخة 3-2 فيما تفوق النادي القربي على جندوبة الرياضية 3-0.
النتائج
الاثنين 8 مارس
اولمبيك مدنين - جمعية جربة 4-0
لاحد 7 مارس
النادي القربي - جندوبة الرياضية 3-0
مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف 2-3
ترتيب المجموعة الاولى
النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 18 6
2- نادي حمام الانف 13 6
3- النادي القربي 10 6
4- جندوبة الرياضية 6 6
5- مستقبل السبيخة 4 6
6- جمعية جربة 0 6
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ورفع نادي اولمبيك مدنين، بفضل هذا الفوز السادس على التوالي، رصيده الى 18 نقطة في الصدارة فيما بقيت جمعية جربة في المرتبة الاخيرة بلا ادنى نقطة.
وكان نادي حمام الانف فاز امس خارج قواعده على مستقبل السبيخة 3-2 فيما تفوق النادي القربي على جندوبة الرياضية 3-0.
النتائج
الاثنين 8 مارس
اولمبيك مدنين - جمعية جربة 4-0
لاحد 7 مارس
النادي القربي - جندوبة الرياضية 3-0
مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف 2-3
ترتيب المجموعة الاولى
النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 18 6
2- نادي حمام الانف 13 6
3- النادي القربي 10 6
4- جندوبة الرياضية 6 6
5- مستقبل السبيخة 4 6
6- جمعية جربة 0 6
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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