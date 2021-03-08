الرابطة 2 - فوز نادي اولمبيك مدنين على جمعية جربة 4-0

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فاز نادي اولمبيك مدنين على جمعية جربة 4-0 اليوم الاثنين في ختام مقابلات الجولة السادسة للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.ورفع نادي اولمبيك مدنين، بفضل هذا الفوز السادس على التوالي، رصيده الى 18 نقطة في الصدارة فيما بقيت جمعية جربة في المرتبة الاخيرة بلا ادنى نقطة.وكان نادي حمام الانف فاز امس خارج قواعده على مستقبل السبيخة 3-2 فيما تفوق النادي القربي على جندوبة الرياضية 3-0.اولمبيك مدنين - جمعية جربة 4-0لاحد 7 مارسالنادي القربي - جندوبة الرياضية 3-0مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف 2-3ترتيب المجموعة الاولىالنقاط لعب1- اولمبيك مدنين 18 62- نادي حمام الانف 13 63- النادي القربي 10 64- جندوبة الرياضية 6 65- مستقبل السبيخة 4 66- جمعية جربة 0 6