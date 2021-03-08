وزير الصحة يؤكد أن إحداث كلية الطب بمدنين من مشمولات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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أكد وزير الصحة فوزي مهدي، الإثنين، أن مشروع إحداث كلية الطب بولاية مدنين يرجع بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن دور وزارة الصحة يقتصر على تقديم الرأي التقني المبني على الديمغرافية الطبية وعلى تواجد أماكن مخصصة للتدريب حسب المتطلبات العلمية.وأضاف مهدي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب وخصصت لتوجيه اسئلة شفاهية، أن الوزارة ستقوم بتدعيم المستشفى الجامعي بمدنين في موفى سنة 2021 ب50 طبيب اختصاص في إطار مناظرات الإقامة في الطب لسنوات 2017 و2018 و2019.وأشار، في رده على سؤال توجه به النائب عن حركة تحيا تونس، مبروك كورشيد، حول تاخر انجاز كلية الطب بولاية مدنين، إلى أن الوزارة كانت قد دعمت المستشفى في آواخر سنة 2020 بـ4 أطباء اختصاص نساء وتوليد وجراحة العظام والإنعاش الطبي وجراحة المسالك البولية.وذكر الوزير بأن المستشفى الجامعي بمدنين يضم حاليا 11 قسما استشفائيا جامعيا و12 قسما استشفائيا ويشتغل فيه 12 طبيبا جامعيا و6 أطباء في اختصاصات مختلفة و15 طبيبا عاما مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على تطوير المستشفى حتى يصبح مؤهلا لإجراءات التكوين التطبيقي لطلبة الطب.