فوزي مهدي: نشاط زراعة الأعضاء متوقف منذ بداية جائحة، كوفيد 19 خوفا على صحة المنتفعين

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قال وزير الصحة، فوزي مهدي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، الإثنين، ان تعليق نشاط زراعة الأعضاء، في تونس، متوقف منذ بداية جائحة كوفيد-19، وذلك خوفا على صحة المنتفعين من التعرض إلى تعفنات والى مخاطر صحية اخرى.وأضاف وزير الصحة في رده على سؤال النائب، محمد مراد الحمزاوي، بخصوص توقف نشاط مركز زراعة الكبد للاطفال بمستشفى فطومة بروقيبة، أن نشاط المركز قد تم تعليقه حفاظا على صحة المنتفعين، كما يتم حاليا تهيئة قسم العمليات فيه.وأشار مهدي إلى ان نشاط زراعة الاعضاء يشهد منذ سنة 2011 تعطلا بسبب عزوف المتبرعين، مشيرا الى انه رغم استئناف بعض العمليات في سنة 2019 فان النشاط يبقى محتشما.واعتبر انه من الضروري اليوم تنقيح القانون عدد 22 لسنة 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشريّة وزرعها، حتى يتلائم مع الوضع الحالي والعمل على تكثيف التحسيس بأهمية التبرع في ظل عزوف الأفراد عن التبرع بالأعضاء والذي يمثل عائقا كبيرا أمام تطور هذا النشاط وتلبية الاحتياجات في البلاد.وشدد الوزير على أهمية تيسير تطبيق قانون عدد 18 لسنة 1999 بهدف تمكين المواطنين الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد الوفاة من إدراج صفتهم كمتبرع والتنصيص على موافقتهم الصريحة في بطاقة التعريف الوطنية.