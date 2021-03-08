سيدي بوزيد: يوم تكويني حول طرق واليات التواصل مع الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية

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مثلت طرق واليات التواصل مع الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية موضوع يوم تكويني انتظم بالمركب الشبابي 17 ديسمبر ببادرة من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالشراكة مع ولاية سيدي بوزيد.وذكرت الكاتب العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي في تصريح ل(وات) ان هذا اليوم التكويني يندرج ضمن إستراتيجية عمل من المنتظر تطبيقها داخل الجمهورية، ومخصص لأعوان الاستقبال بالادارات العمومية على غرار الولاية والمعتمديات والبلديات والإدارات الجهوية لمزيد التعريف بمفاهيم الإعاقة وطرق التواصل والتعامل مع المعاقين وتذليل مختلف الصعوبات التي تعترضهم.وبينت العقربي أن الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية دخول الإدارات الجهوية كشريك فاعل في تيسير حياة المعاقين.وتضمن برنامج اليوم التكويني مداخلات حول مفهوم الإعاقة ودور مكاتب العلاقات في حصول المواطنين على حقوقهم بالإضافة إلى ورشات خاصة بتحديد الصعوبات والإشكاليات التي تعترض المعاقين والحلول الممكنة لتجاوزها.وقد أثار الحضور العديد من النقاط المتعلقة بعدم حماية المعاقين وتواصل استغلالهم في العديد من المجالات وارتفاع نسبة بطالتهم بعد عزوف مختلف الأطراف عن إدماجهم في سوق الشغل، بالإضافة إلى غياب أماكن لهم بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاص وغياب الدعم المادي لفائدتهم وصعوبة حصولهم على الامتيازات التي تتيحها بطاقة الإعاقة المخصصة لهم.وطالبوا بالتطبيق الكامل لكل النصوص القانونية الصادرة بشأنهم على غرار القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، وأيضا قانون عدد41 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005