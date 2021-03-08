شقشوق: القوائم المالية للخطوط التونسية ستكون جاهزة بحلول سبتمبر 2021 بما يفضي الى رؤية واضحة لانقاذ الشركة

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قال وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، الاثنين، ان القوائم المالية للخطوط التونسية لسنتي 2018 و 2019 سيتم المصادقة عليها بحلول سبتمبر 2021 في حين ستكون القوائم المالية 2020 قيد المصادقة بما يتيح رؤية واضحة لاصلاح الشركة.واكد شقشوق ، في بيانات قدمها خلال جلسة تعقدها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ، ان القوائم المالية لسنة 2018 ستحال خلال شهر مارس 2021 على مجلس الادرا ة ويتم العمل على تجهيز القوائم المالية لسنة 2019.وبين ان البيانات المالية التي ستفضي اليها هذه القوائم المالية بعد المصادقة عليها لن تكون بعيدة عن الارقام المتوقعة في الوقت الحالي مع اختلافات في بعض المعطيات.واوضح ان اهم الاسباب الكامنة وراء تأخر اصدار القوائم المالية للسنوات الماضية يعود الى تغيير المنظومة المعلوماتية وان النشاط الهام للخطوط التونسية خلال سنة 2019 ادي الى وجود صعوبات في تنفيذ الانتقال.واكد شقشوق ، في ذات السياق ، انه لا يمكن الحديث عن خطة لانقاذ الخطوط التونسية والبرامج الاستراتيجية الا بتوفر رؤية واضحة مع القوائم المالية المصادق عليها.يشار الى ان ملف القوائم المالية للخطوط التونسية لسنة 2018 و 2019 ، لايزال حاليا في طور قضائي بين هيئة السوق المالية والخطوط التونسية المدرجة ببورصة تونس للاوراق المالية وفق مرصد رقابة.