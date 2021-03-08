قابس: انقلاب قاطرة قطار نقل الفسفاط على مستوى محطة الفجيج بمنزل الحبيب

وات -

انقلبت، صباح اليوم الاثنين، على مستوى بمحطة الفجيج من معتمدية منزل الحبيب بقابس القاطرة التي كانت تجر عربات قطار نقل الفسفاط من منطقة الحوض المنجمي بقفصة في اتجاه معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس بعد خروجها عن السكة، دون ان يؤدي ذلك إلى انقلاب عربات القطار، وفق ما أفاد رئيس فرقة الحماية المدنية بالحامة عادل الشتاوي.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن أعوان فرقة الحماية المدنية بالحامة تحوّلوا الى مكان الحادث وقاموا بتخليص سائق القطار ومرافقه اللذين كانا محاصرين داخل القاطرة ليتم نقلهما بعد ذلك على جناح السرعة الى المستشفى المحلي بالحامة لتلقي الاسعافات الطبية اللازمة بعد ان لحقت بهما اصابات مختلفة جراء الحادث.