صفاقس: نقابة الفلاحين تطالب الحكومة بتسوية عديد القضايا في علاقة بحقوق المرأة الفلاحة

وات - طالبت النقابة التونسية للفلاحين في بيان أصدرته اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق ليوم 8 مارس، الحكومة "بالمضي بكل جدية في تسوية عديد القضايا التى لازالت تراوح مكانها" في علاقة بحقوق المرأة الفلاحة على غرار النقل الفلاحي والتأمين على المرض.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة في بيانهم أن النقابة لديها مقاربة ومقترحات لحل هذه الإشكاليات "لكن سلط الإشراف غير جادة في إيجاد الحلول الجذرية ومتجاهلة لمطالب الفلاحات الكادحات" بحسب وصفهم
واعتبروا ان هذه المطالب "أصبحت وصمة عار على جبين كل مسؤول مرّ بالمسؤولية لكنه لم يساهم في إيجاد الحلول المناسبة"، وعبّروا بالمناسبة عن "تضامنهم المطلق مع كل امرأة تونسية مطالبة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل ومن أجل الحرية والكرامة أمّا كانت أم زوجة، أختا أم بنتا، فلاحة، عاملة، موظفة أم باحثة...".
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وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة في بيانهم أن النقابة لديها مقاربة ومقترحات لحل هذه الإشكاليات "لكن سلط الإشراف غير جادة في إيجاد الحلول الجذرية ومتجاهلة لمطالب الفلاحات الكادحات" بحسب وصفهم
واعتبروا ان هذه المطالب "أصبحت وصمة عار على جبين كل مسؤول مرّ بالمسؤولية لكنه لم يساهم في إيجاد الحلول المناسبة"، وعبّروا بالمناسبة عن "تضامنهم المطلق مع كل امرأة تونسية مطالبة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل ومن أجل الحرية والكرامة أمّا كانت أم زوجة، أختا أم بنتا، فلاحة، عاملة، موظفة أم باحثة...".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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