صفاقس: نقابة الفلاحين تطالب الحكومة بتسوية عديد القضايا في علاقة بحقوق المرأة الفلاحة

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طالبت النقابة التونسية للفلاحين في بيان أصدرته اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق ليوم 8 مارس، الحكومة "بالمضي بكل جدية في تسوية عديد القضايا التى لازالت تراوح مكانها" في علاقة بحقوق المرأة الفلاحة على غرار النقل الفلاحي والتأمين على المرض.وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة في بيانهم أن النقابة لديها مقاربة ومقترحات لحل هذه الإشكاليات "لكن سلط الإشراف غير جادة في إيجاد الحلول الجذرية ومتجاهلة لمطالب الفلاحات الكادحات" بحسب وصفهمواعتبروا ان هذه المطالب "أصبحت وصمة عار على جبين كل مسؤول مرّ بالمسؤولية لكنه لم يساهم في إيجاد الحلول المناسبة"، وعبّروا بالمناسبة عن "تضامنهم المطلق مع كل امرأة تونسية مطالبة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل ومن أجل الحرية والكرامة أمّا كانت أم زوجة، أختا أم بنتا، فلاحة، عاملة، موظفة أم باحثة...".