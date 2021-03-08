مدافع النجم الساحلي حسين بن عيادة يتلقى دعوة لتعزيز صفوف المنتخب الجزائري

وات - كشف النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان مدافعه حسين بن عيادة المنتدب حديثا تلقى دعوة لتعزيز صفوف المنتخب الجزائري لكرة القدم.
وضم النجم الساحلي الظهير الايمن حسين بن عيادة الى غاية جوان 2023 وذلك خلال الميركاتو الشتوي بعد فسخ عقده مع النادي الافريقي الذي فشل في تاهيله بسبب عقوبة منع الانتداب المسلطة عليه من الفيفا.
وكان حسين بن عيادة (28 عاما) صنع هدفي النجم الساحلي في مباراة يوم الاحد امام مستقبل سليمان (2-صفر) في اطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الاول اثر توغل على الرواق الايمن والثاني من كرة ثابتة.
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وضم النجم الساحلي الظهير الايمن حسين بن عيادة الى غاية جوان 2023 وذلك خلال الميركاتو الشتوي بعد فسخ عقده مع النادي الافريقي الذي فشل في تاهيله بسبب عقوبة منع الانتداب المسلطة عليه من الفيفا.
وكان حسين بن عيادة (28 عاما) صنع هدفي النجم الساحلي في مباراة يوم الاحد امام مستقبل سليمان (2-صفر) في اطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الاول اثر توغل على الرواق الايمن والثاني من كرة ثابتة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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