مدافع النجم الساحلي حسين بن عيادة يتلقى دعوة لتعزيز صفوف المنتخب الجزائري

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كشف النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان مدافعه حسين بن عيادة المنتدب حديثا تلقى دعوة لتعزيز صفوف المنتخب الجزائري لكرة القدم.وضم النجم الساحلي الظهير الايمن حسين بن عيادة الى غاية جوان 2023 وذلك خلال الميركاتو الشتوي بعد فسخ عقده مع النادي الافريقي الذي فشل في تاهيله بسبب عقوبة منع الانتداب المسلطة عليه من الفيفا.وكان حسين بن عيادة (28 عاما) صنع هدفي النجم الساحلي في مباراة يوم الاحد امام مستقبل سليمان (2-صفر) في اطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الاول اثر توغل على الرواق الايمن والثاني من كرة ثابتة.