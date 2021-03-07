دورة تشقند للجيدو : نهال شيخ روحه تحرز على الميدالية البرنزية

وات - احرزت مصارعة الجيدو التونسية نهال شيخ روحه على الميدالية البرنزية في وزنها (اكثر من 78 كلغ) في دورة تشقند( اوزباكستان) بعد فوزها اليوم في مباراة التدارك على الاكرانية كلانينا ياليزيفيتا .
وكانت شيخ روحه فازت في اول مباراة لها في التصفيات على الكرواتية مارنيتش ثم على الكورية هان مي جين .
وخسرت مباراة قبل النهائي امام البرزيلية سوزا بيتريس
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وكانت شيخ روحه فازت في اول مباراة لها في التصفيات على الكرواتية مارنيتش ثم على الكورية هان مي جين .
وخسرت مباراة قبل النهائي امام البرزيلية سوزا بيتريس
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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