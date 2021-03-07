دورة تشقند للجيدو : نهال شيخ روحه تحرز على الميدالية البرنزية

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احرزت مصارعة الجيدو التونسية نهال شيخ روحه على الميدالية البرنزية في وزنها (اكثر من 78 كلغ) في دورة تشقند( اوزباكستان) بعد فوزها اليوم في مباراة التدارك على الاكرانية كلانينا ياليزيفيتا .وكانت شيخ روحه فازت في اول مباراة لها في التصفيات على الكرواتية مارنيتش ثم على الكورية هان مي جين .وخسرت مباراة قبل النهائي امام البرزيلية سوزا بيتريس