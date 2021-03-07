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دورة تشقند للجيدو : نهال شيخ روحه تحرز على الميدالية البرنزية

Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 17:13 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - احرزت مصارعة الجيدو التونسية نهال شيخ روحه على الميدالية البرنزية في وزنها (اكثر من 78 كلغ) في دورة تشقند( اوزباكستان) بعد فوزها اليوم في مباراة التدارك على الاكرانية كلانينا ياليزيفيتا .
وكانت شيخ روحه فازت في اول مباراة لها في التصفيات على الكرواتية مارنيتش ثم على الكورية هان مي جين .
وخسرت مباراة قبل النهائي امام البرزيلية سوزا بيتريس

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