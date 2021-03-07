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دورة دبي للتنس - تاهل انس جابر الى الدور المقبل

Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 16:27 قراءة: 0 د, 12 ث
تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر (المصنفة 31 عالميا) الى الدور 16 من دورة دبي للتنس بعد فوزها مساء اليوم في دبي على التشيكية كترينا سنياكوفا ( المصنفة 68) بنتيجة 6-2 و6-2 في الدور 32 من الدورة الدولية

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