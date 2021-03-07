دورة دبي للتنس - تاهل انس جابر الى الدور المقبل

تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر (المصنفة 31 عالميا) الى الدور 16 من دورة دبي للتنس بعد فوزها مساء اليوم في دبي على التشيكية كترينا سنياكوفا ( المصنفة 68) بنتيجة 6-2 و6-2 في الدور 32 من الدورة الدولية



