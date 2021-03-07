تاهلت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر (المصنفة 31 عالميا) الى الدور 16 من دورة دبي للتنس بعد فوزها مساء اليوم في دبي على التشيكية كترينا سنياكوفا ( المصنفة 68) بنتيجة 6-2 و6-2 في الدور 32 من الدورة الدولية
دورة دبي للتنس - تاهل انس جابر الى الدور المقبل
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الأحد 07 مارس 2021 | 23 رجب 1442
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