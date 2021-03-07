الكنفدرالية التونسية للشغل تجدد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الدعوة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل

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دعت لجنة المرأة العاملة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل، في بيان أصدرته اليوم الأحد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من شهر مارس من كل سنة، إلى توفير ظروف العمل اللائق للعاملات في القطاعات الهشة لا سيما المعينات المنزليات والعاملات في المجال الفلاحي، وإيجاد حلول عملية لهن خاصة في مجال النقل والحماية الاجتماعية.وجددت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الدعوة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتنفيذ التوصيات التابعة لها، داعية الى الكف عن التمييز ضد المرأة وخاصة في ما يتعلق بالمراكز القيادية سواء في المجال المهني أو في المجتمع من خلال تمكينها من تقلد الوظائف العليا في الدولة.كما طالبت الكنفدرالية بالمناسبة، بإطلاق سراح رانيا العمدوني، التي صدر في حقها حكم بالسجن 6 أشهر يوم 4 مارس الجاري بتهمة هضم جانب موظف عمومي والموقوفة منذ يوم 27 فيفري المنقضي، ضمن الشباب المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بشارع الحبيب بورقيبة، معتبرة إنها "ضحية القمع البوليسي وعدم استيعاب الحق في الاختلاف".وعبرت عن مساندتها المطلقة "لكافة نساء العالم المضطهدات وخاصة المناضلات في فلسطين وفي العالم العربي وفي كل أنحاء العالم من أجل تحرير أوطانهن وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة".