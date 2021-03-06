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الكرة الطائرة - تفادي النزول - الجولة الثالثة - نتائج

Publié le Samedi 06 Mars 2021 - 19:06 قراءة: 0 د, 26 ث
وات -
في ما يلي نتيجتا مقابلتين جرتا اليوم في اطار الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة القسم الوطني (ا) .

- اتحاد قرطاج / نادي تونس الجوية 1/3

- جمعية اتصالات صفاقس / فتح حمام الأغزاز 1/3

الترتيب
نقاط لعب
جمعية اتصالات صفاقس 8 3
اتحاد قرطاج 5 3
نادي تونس الجوية 2 3
فتح حمام الاغزاز 2 3

- ويذكر انه تم تاجيل المباراة المتاخرة ضمن ايابربع النهائي لبطولة القسم الوطني (ا) ( مجموعة التتويج) بين مولدية بوسالم و النادي الصفاقسي الى يوم 10 مارس

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