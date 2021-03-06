الكرة الطائرة - تفادي النزول - الجولة الثالثة - نتائج

وات -
في ما يلي نتيجتا مقابلتين جرتا اليوم في اطار الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة القسم الوطني (ا) .
- اتحاد قرطاج / نادي تونس الجوية 1/3
- جمعية اتصالات صفاقس / فتح حمام الأغزاز 1/3
الترتيب
نقاط لعب
جمعية اتصالات صفاقس 8 3
اتحاد قرطاج 5 3
نادي تونس الجوية 2 3
فتح حمام الاغزاز 2 3
- ويذكر انه تم تاجيل المباراة المتاخرة ضمن ايابربع النهائي لبطولة القسم الوطني (ا) ( مجموعة التتويج) بين مولدية بوسالم و النادي الصفاقسي الى يوم 10 مارس
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في ما يلي نتيجتا مقابلتين جرتا اليوم في اطار الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة القسم الوطني (ا) .
- اتحاد قرطاج / نادي تونس الجوية 1/3
- جمعية اتصالات صفاقس / فتح حمام الأغزاز 1/3
الترتيب
نقاط لعب
جمعية اتصالات صفاقس 8 3
اتحاد قرطاج 5 3
نادي تونس الجوية 2 3
فتح حمام الاغزاز 2 3
- ويذكر انه تم تاجيل المباراة المتاخرة ضمن ايابربع النهائي لبطولة القسم الوطني (ا) ( مجموعة التتويج) بين مولدية بوسالم و النادي الصفاقسي الى يوم 10 مارس
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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