الكرة الطائرة - تفادي النزول - الجولة الثالثة - نتائج

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في ما يلي نتيجتا مقابلتين جرتا اليوم في اطار الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول ضمن بطولة القسم الوطني (ا) .- اتحاد قرطاج / نادي تونس الجوية 1/3- جمعية اتصالات صفاقس / فتح حمام الأغزاز 1/3نقاط لعبجمعية اتصالات صفاقس 8 3اتحاد قرطاج 5 3نادي تونس الجوية 2 3فتح حمام الاغزاز 2 3- ويذكر انه تم تاجيل المباراة المتاخرة ضمن ايابربع النهائي لبطولة القسم الوطني (ا) ( مجموعة التتويج) بين مولدية بوسالم و النادي الصفاقسي الى يوم 10 مارس