انس جابر تخوض الاسبوع المقبل منافسات بطولة دبي المفتوحة

وات -

تخوض لاعبة التنس التونسية انس جابر الاسبوع المقبل منافسات بطولة دبي المفتوحة على امل تحقيق نتيجة افضل من مشاركتها الاخيرة في العام الماضي عندما خرجت من الدور الثاني.وستدخل انس جابر المصنفة 31 عالميا المنافسات من الجدول النهائي علما وان التصفيات التمهيدية للبطولة تقام يومي السبت والاحد. وستتعرف التونسية على منافستها اثر اكتمال جدول التصفيات.وكانت انس جابر شاركت خلال الاسبوع الحالي في بطولة الدوحة المفتوحة وغادرت السباق منذ الدور الثاني بخسارتها امام التشيكية كارولين بليسكوفا المصنفة السادسة عالميا.