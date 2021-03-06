المنستير: تركيز أجهزة طرفية بمراكب الصيد البحري بنسبة تقارب 100 في المائة

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قاربت عملية تركيز مراكب الجر القاعي ومراكب السمك الأزرق للأجهزة الطرفية نسبة 100 في المائة بولاية المنستير لتتصدر بذلك بقية الولايات، وفق ما أفادت رئيسة دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمنستير، لطيفة بن عشيبة، في تصريح لـ"وات".وأضافت بن عشيبة أنّ المراكب التي لم يتم بعد تجهيزها بأجهزة طرفية هي فقط المراكب الجديدة ومراكب الصيد الساحلي، موضحة أن المراكب المعنية بتركيز الأجهزة الطرفية هي المراكب التي يفوق طولها 15 مترا.وانطلق برنامج تركيز الأجهزة الطرفية منذ سنة 2017 وانخرطت فيه تقريبا كلّ المراكب بالجهة سنة 2019، ويبلغ سعر الأجهزة الطرفية حوالي 8 آلاف دينار منها 50 في المائة دعم من الدولة، ويطالب صاحب المركب بعد تركيب الأجهزة بدفع معلوم اشتراك سنوي، حسب ذات المصدروأصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منشورا بتاريخ 19 جانفي 2021 متعلق بتفعيل العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية، ينص على تعليق رخصة الصيد لكلّ مركب يفوق طوله الجملي 15 مترا وغير مجهز بأحد الأجهزة الطرفية المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمقتضى المنشور عدد 129 لسنة 2020 حول تعميم العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية وضبط كيفية الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية المسندة لأصحاب المراكب المعنية، ويترتب عن ذلك منع المركب من الإبحار والتوقف عن اسناده جميع الخدمات المينائية إلى حين تسوية وضعيته، حسب رئيسة دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمنستير.وكان البحارة بطبلبة قد نفذوا يوم 4 مارس الجاري وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية المنستير للمطالبة بإلغاء حدود 40 مترا وإرجاعها إلى 50 مترا، وإلغاء الأجهزة الطرفية بالنسبة إلى مراكب الصيد الساحلي التي يكون طولها بين 10 أمتار و18 مترا.