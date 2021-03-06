أريانة: مجلس للشؤون الاجتماعية بالتضامن يدعو للاسراع باعلان قائمة المنتفعين بالسكن الاجتماعي وتفعيل اليات التمويل لاحداث موارد رزق

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دعا أعضاء المجلس المحلي للشؤون الاجتماعية بالتضامن من ولاية أريانة الى الاسراع بإعلان قائمة المنتفعين ببرنامج السكن الاجتماعي، لاسيما في ظلّ وجود مساكن اجتماعية جاهزة بالمنطقة، وتفعيل آليات التمويل المتاحة لتعزيز إحداث موارد الرزق وتحسين الخدمات الاجتماعية للمتساكنين.وتم خلال جلسة عمل انتظمت، أمس الجمعة، بمقر معتمدية التضامن، في اطار الاجتماع الدوري للمجلس المحلي للشؤون الاجتماعية، طرح جملة من المقترحات التي تهم تحسين الخدمات الاجتماعية المسداة للمواطنين، لاسيما المتعلقة بدعم الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالموارد البشرية والتجهيزات، والاسراع ببعث فرع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولجنة محلية للدفاع الاجتماعي بحوض التضامن لتقريب الخدمات من المواطنين.وكان عضو اللجنة، الحبيب رابح، ورئيس المكتب الجهوي لحركة الشعب باريانة، قد لفت إلى الصعوبات التي تواجهها العائلات المعوزة بالتضامن للانتفاع بالخدمات الاجتماعية في غياب آليات واضحة للمساعدة والادماج الاقتصادي، حيث اكد، في هذا الصدد على، ضرورة "ضبط وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالعائلات المعوزة لتمكينها من المساعدات الظرفية، وخدمات الادماج الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، وتمويل موارد الرزق، والاسراع بتحديد القائمات الاسمية للمنتفعين ببرنامج السكن الاجتماعي سواء في جزئه المتعلق بالحصول على مسكن او تلك الخاصة بإزالة المساكن واعادة بنائها على عين المكان".ومن المنتظر ان يعرض المجلس المحلي للشؤون الاجتماعية بالتضامن مقترحاته بخصوص توسيع مجالات الخدمات الاجتماعية والقائمات الاسمية للمنتفعين بها على انظار المجلس الجهوي بولاية اريانة والهياكل الاجتماعية المعنية بالجهة لتفعيلها ودعمها لفائدة اكبر عدد ممكن من المستفيدين بمنطقة التضامن التي تعرف تزايدا في عدد السكان وفي الطلبات على تمويل بعض المشاريع الاقتصادية، لاسيما في اطار برامج الجمعية التنموية اوبرنامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني.