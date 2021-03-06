الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 6 مارس 2021

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مدنين : تسجيل حالتي وفاة و56 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يتواصل في ولاية مدنين فيروس كورونا نشطا في عدة معتمديات لتسجل الجهة خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية 56 اصابة محلية جديدة من جملة 598 عيّنة وردت على الادارة الجهوية للصحة في مدنين وبذلك وصل العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 8695 اصابة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية زيد العنز.وتواصلت الاصابات بحصيلة مرتفعة بمعتمدية مدنين الشمالية حيث بلغت بها 17 حالة ثم ميدون 8 اصابات وكلاّ من مدنين الجنوبية وبن قردان 7 اصابات وجرجيس 6 واجيم 5 اصابات فيما لم تسجل معتمديتي بني خداش وسيدي مخلوف اية اصابة.وتوفّي مصابان بفيروس كورونا تجاوزت اعمارهما السبعين سنة ويشكوان أمراضا مزمنة ليرتفع العدد الجملي لوفيات هذا الفيروس الى 358 حالة وفاة منذ ظهور الوباء في حين وصل عدد حالات الشفاء الى 7681 حالة شفاء بتسجيل 46 حالة جديدة منها 14 حالة بمدنين الشمالية و8 بحومة السوق و5 ببن قردان و4 بكل من اجيم وسيدي مخلوف و3 بمدنين الجنوبية وحالتي شفاء بميدون وحالة شفاء واحدة ببني خداش.