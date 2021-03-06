استقرار نسبة التضخم لشهر فيفري 2021 في مستوى 4,9% للشهر الرابع على التوالي

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سجلت نسبة التضخم، لشهر فيفري 2021، وللشهر الرابع على التوالي، استقرارا في مستوى 4,9% بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 5,4% خلال شهر أكتوبر 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاءوارجع المعهد، هذا الاستقرار إلى ارتفاع نسق الزيادة المسجلة في اسعار مجموعة الصحة (من 6,6% الى 7,5%) مقابل التراجع الطفيف المسجل على مستوى نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 4,9% الى 4,8%)، من ناحية والى استقرار نسق ارتفاع الأسعار في باقي المجموعات الاستهلاكية، من ناحية أخرى.واضاف المعهد، في بيانات نشرها امس الجمعة، بخصوص مؤشر الاسعار عند الاستهلاك لفيفري 2021، ( باحتساب الانزلاق السنوي)، ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 4,8% وذلك بسبب الزيادة في أسعار الخضر بنسبة 12,1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 10,2% واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 5,7%.وتجدر الإشارة الى أن أسعار الغلال قد شهدت تراجعا بنسبة 2,3% مقارنة بشهر فيفري 2020. وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 4,8% باحتساب الانزلاق السنوي بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 7,4% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,5%. اما أسعار الخدمات، فقد ارتفعت بنسبة 5,0%.ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 10,2% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 7,7% وأسعار الإيجارات بنسبة 4,6%.وسجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2021 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) نسبة 5,6% مقابل 5,7% خلال شهر جانفي 2021. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5,0% بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,6% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 4,9% مقابل 4,3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.//استقرار عام للأسعار عند الاستهلاك خلال شهر فيفري 2021 مقارنة بالشهر السابقوشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي استقرارا خلال شهر فيفري 2021 مقارنة بشهر جانفي 2021 بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 0,7% خلال الشهر الفارط.وعزى المعهد هذا الاستقرار من جهة الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الصحة بنسبة 1,4% وكذلك مجموعة النقل بنسبة 0,8%، والى التراجع المسجل في أسعار الملابس والاحذية بنسبة 4,6% تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات استقرارا خلال شهر فيفري 2021 وذلك بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 1,9% وأسعار البيض الطازج بنسبة 1,6% وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 0,5% مقابل تراجع اسعار الخضر الطازجة في حدود 1,3% والفواكه الجافة بــ 1,2% والدواجن بــ 1,2%.وزادت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 1,4% نتيجة الزيادة في أسعار الادوية بنسبة 1,8% وأسعار الخدمات الطبية لدى الخواص بنسبة 1,2% وصعد مؤشر أسعار النقل خلال شهر فيفري 2021 بنسبة 1,4% نتيجة الزيادة في مصاريف استعمال السيارات الخاصة بنسبة 1,4% وبالتحديد الزيادة في تعريفة أسعار المحروقات بنسبة 1,9% .وتراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4,6% مقابل، 0,4% خلال الشهر المنقضي تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية، حيث تراجعت أسعار الملابس بنسبة 5,0% وأسعار الأحذية بنسبة 4,7% وأسعار مكملات الملابس بنسبة 1,8% وأسعار الاقمشة بنسبة 1,4%.